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Belediye yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlılara yönelik alışveriş hizmeti sunacaklarını açıkladı. 

Belediye yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlılara yönelik alışveriş hizmeti sunacaklarını açıkladı. 

20 Mart 2020 Cuma 19:03
Belediye yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak

Kamu kurumları ve toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını aktaran Şahiner, evlerinden çıkamayan 60 yaş üzerindeki vatandaşlara alışveriş hizmeti sunulacağını belirtti. 
Başkan Şahiner yaptığı açıklamasında, "Saygıdeğer hemşerilerim, özellikle evlatları gurbette olan 60 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaç duymaları halinde alışverişlerini yapmak için Sungurlu Belediyesi olarak gönüllüyüz. Marketlere verdiğiniz siparişleri evinize biz getirelim. Bir telefon kadar yanınızdayız. Yeter ki bu süreç içerisinde sizler evde kalın ve sağlıklı bir ömür yaşayın. Siparişlerini marketten evlerine getirmemizi isteyen vatandaşlarımız 444 02 19 numaralı çağrı merkezimizi arayarak isim ve adres yazdırabililer" dedi.

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