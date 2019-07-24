Belediye personeline “Etik Davranış İlkeleri” semineri

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan tarafından organize edilen ve Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına belediye personeli tam kadro katıldı.

Programda personele etik davranış ilkeleri, etik davranış ilkelerinin uygulaması ve etik kültürünün yerleştirilmesi, başvuru usulleri ve başvuruların incelenmesi, kamu görevlileri etik sözleşmesi, kamu görevlileri etik kurulu başkanlığı ve çalışma yapısı ve kamu görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’nın almış olduğu örnek kararlar hakkında bilgiler verildi.

Eğitimler soru-cevap ile son buldu.

(Bülent USLU)