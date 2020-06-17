Belediye ekipleri su baskınları ile mücadele ediyor

Tüm birimleri ile mağduriyet yaşayan vatandaşların imdadına yetişen Belediye personeli, geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin başında bulunan Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, çalışmaları yakından takip ederken, vatandaşlara da destek oldu.