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Belediye ekipleri su baskınları ile mücadele ediyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kuvvetli yağan yağmur sonrası ilçede ve özellikle Bahçelievler Mahallesi'nde yoğun şekilde yaşanan su baskınları vatandaşları mağdur etti. 

Sungurlu 17.06.2020, 15:42
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Belediye ekipleri su baskınları ile mücadele ediyor

Tüm birimleri ile mağduriyet yaşayan vatandaşların imdadına yetişen Belediye personeli, geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü. 
Ekiplerin başında bulunan Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, çalışmaları yakından takip ederken, vatandaşlara da destek oldu. 

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