Belediye ekipleri ot biçme çalışmalarına devam ediyor

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir yanında sürdürüyor.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra caddelerdeki refüj ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor. Hafta sonları dahil fazla mesai yaparak Sungurlu’nun her noktada çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, halkın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

(Haber Merkezi)