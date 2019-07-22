Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101089
ALTIN
260.099
DOLAR
5.6853
STERLİN
7.0857
EURO
6.3777

Belediye ekipleri ot biçme çalışmalarına devam ediyor

Sungurlu Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerinde ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri ot biçme çalışmalarına devam ediyor

Sungurlu Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerinde ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:13
Belediye ekipleri ot biçme çalışmalarına devam ediyor

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir yanında sürdürüyor.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra caddelerdeki refüj ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor. Hafta sonları dahil fazla mesai yaparak Sungurlu’nun her noktada çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, halkın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sağlık memuru Fuat Dilek hayatını kaybetti
Sağlık memuru Fuat Dilek hayatını kaybetti
Ticari araç orta refüje devrildi
Ticari araç orta refüje devrildi
Sungurlu’da kurban kesim yerleri belirlendi
Sungurlu’da kurban kesim yerleri belirlendi
Sungurlu’da kurban bayramı hazırlıkları başladı
Sungurlu’da kurban bayramı hazırlıkları başladı
Sungurlu Halkbank’a yeni müdür
Sungurlu Halkbank’a yeni müdür
Vali Çiftçi, tekstil atölyesini gezdi
Vali Çiftçi, tekstil atölyesini gezdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim