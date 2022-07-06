Belediye Başkanı Şahiner: "Her türlü yatırımı desteklemeye hazırız"

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Başkan Şahiner, ilçeye yapılacak her türlü yatırımda üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Başkan Şahiner, “İlçemiz için yapılacak tüm girişimleri desteklemeye hazırız. Her zaman taşın altına elimizi koyduk. Şahsım ve belediyemiz adına üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki ilçemizde gençlerimize, hemşehrilerimize iş imkanı sağlansın. Zühtü Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Yapılacak olan yatırımlar ilçemize ivme kazandıracaktır" dedi.