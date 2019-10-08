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Behiç Akkaş, Türk İş ve Yatırım Forumu’na katıldı

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.

Behiç Akkaş, Türk İş ve Yatırım Forumu’na katıldı

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.

08 Ekim 2019 Salı 00:45
Behiç Akkaş, Türk İş ve Yatırım Forumu’na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığındaki heyet ile Özbekistan’a giden Sungurlu TSO Başkanı Akkaş, başkent Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı. Burada işadamları ile ikili görüşmeler yapan Akkaş, Sungurlu ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında bilgi verdiği işadamlarını ilçeye yatırım yapmaya davet etti.

Behiç Akkaş, Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ile bir süre görüştü.

Forum’a TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, Türk Keneşi Genel Sekreteri Bagdat Amrayev, Büyükelçiler, Özbekistan TSO Başkanı Dr. Adham İkramov, Azerbaycan ASK Başkanı Memmed Musayev, Kırgızistan TSO Başkanı Marat Şarşekeev, Macaristan TSO temsilcisi ile Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve oda-borsa başkanları da katıldı. Türk heyeti, iki gün süren Özbekistan ziyaretinde sanayi kuruluşlarını da inceleyip, yatırımları hakkında bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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