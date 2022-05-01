Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale'de çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Cokungönül idaresindeki 06 MDB 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpıp su kanalına devrildi. Kazada, Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan memleketleri Çorum'a gitmek için yola çıkan sürücü Kazım (42), eşi Fadime (40), kızları Fatma il Büşra Cokungönül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobilde yanma riskine karşı tedbir alındı. Otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.