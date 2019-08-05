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Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazlarından Bayram Şekerleri Sungurlu’da raflardaki yerini aldı. Vatandaşların henüz rağbet etmediği bayram şekerlerine olan ilginin her sene olduğu gibi arife günü artması bekleniyor. 

Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazlarından Bayram Şekerleri Sungurlu’da raflardaki yerini aldı. Vatandaşların henüz rağbet etmediği bayram şekerlerine olan ilginin her sene olduğu gibi arife günü artması bekleniyor. 

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:40
Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Bayrama kısa bir süre kala bayram şekerleri de raflardaki yerini aldı. Birbirinden renkli ambalajlara sarılmış bayram şekerleri bu yıl da ikramların baş tacı olacak. En çok rağbet gören şeker ise "dökme şeker". Hem fiyat yönüyle hem de kalite yönüyle her kesime hitap eden dökme şeker kilo hesabı ile satılıyor. Kalitesine göre bazı marketlerde 9 TL'den satışa çıkan dökme şeker 12 TL'ye kadar çıkabiliyor. Hediyelik şeker almak isteyen bazı vatandaşlar ise hazır kutulanmış olan şekerleri tercih ediyor. Özel kutusunda alıcılarını bekleyen bu şekerlemeleri vatandaşlar isterlerse hediye paket yaptırabiliyorlar. 
Şekerlemelerin yanı sıra bayrama özel olarak üretilen çikolatalar da halkın tercihleri arasına giriyor. Bayram yoğunluğunun henüz başlamadığını belirten şekerci esnafı arife günü büyük bir yoğunluk beklediklerini belirtti. 

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