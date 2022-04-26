Bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı
Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan bayramı öncesinde ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.
Sungurlu 26.04.2022, 18:50
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Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan otlar ve kuruyan ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi.
Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat şekilde yapmalarını amaçladıklarını belirten Başkan Şahiner, çalışmaların ramazan bayramı öncesi tamamlanacağını dile getirdi.
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