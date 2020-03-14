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Baskülden kazandığı parayı İdlib’e gönderiyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tartıcılık yapan Alpay isimli çocuk, her gün tartıcılıktan kazandığı parayı Suriye’nin İdlib kentinde ki savaş mağduru ailelere gönderiyor. 

Baskülden kazandığı parayı İdlib’e gönderiyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tartıcılık yapan Alpay isimli çocuk, her gün tartıcılıktan kazandığı parayı Suriye’nin İdlib kentinde ki savaş mağduru ailelere gönderiyor. 

14 Mart 2020 Cumartesi 02:19
Baskülden kazandığı parayı İdlib’e gönderiyor

Çorum Valiliği himayesinde, AFAD öncülüğünde, Sungurlu’da bulunan bazı sivil toplum kuruluşları ve kurumları tarafından başlatılan İdlib’e yardım kampanyasına destek gelmeye devam ediyor. 
Kampanyaya bir anlamlı destekte, ilçede tartıcılık yapan Alpay isimli çocuktan geldi. Atatürk Meydanı’nda ki kampanya standını ziyaret eden Alpay, tartıcılıktan kazandığı parayı yardım kutusuna attı. 
Alpay’ın her gün kazandığı parayı İdlib’e gönderdiğini ve bu davranışının çok anlamlı olduğunu vurgulayan İHH Sungurlu İlçe Temsilcisi Ramazan Yayangil, Alpay’a teşekkür etti. 
İHH İlçe Temsilcisi Ramazan Yayangil, “Sungurlumuz 7 yaşından 77 yaşına herkesim yardımlarını getiriyor. Allah razı olsun.” dedi. 

(İHA)

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