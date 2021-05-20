Başkan yardımcılarından bakım merkezine ziyaret

Bu kapsamda ilk olarak Özel Sungurlu Bakım Merkezi ve Mavi Ocak Bakım Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Yardımcıları Sezen ve Dağaşan, Başkan Abdulkadir Şahiner'in selamlarını ileterek personele ve bakım evi sakinlerine meyve ikramında bulundu.

Bakım merkezlerinin yönetici ve personelleriyle sohbet ederek taleplerini dinleyen Sezen ve Dağaşan, daha sonra yalnız yaşayan engelli üç kardeşi de ziyaret ederek yakacak ve gıda yardımında bulundu.

(Haber Merkezi)

