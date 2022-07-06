Başkan Şahiner’den Vali Çiftçi’ye çağrı

Sungurluluların taleplerinin sürekli kulak arkasına atıldığını ifade eden Başkan Şahiner, iktidarda olmanın sağladığı avantajları sadece kazandıkları yerlerde kullanan siyasiler ve bu siyasilerin talimatlarının dışına çıkmayan bürokratların, ülkenin gelişmesi yönünde büyük engel teşkil ettiklerini belirtti.

“Mübarek Ramazan ayında bile Sungurlu’yu susuz bırakan bir zihniyetle mücadele ediyoruz” diyen ve konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Başkan Şahiner, “Ben bu şehrin Valisine tekrar çağrıda bulunuyorum. Ben kendim için bir talepte bulunmuyorum. Evci’den su istiyoruz. Sungurlulular için EDS kurulsun, 1.5 milyon getirisi olsun ilçe kalkınsın istiyoruz. Sungurlulular için, ben Sungurlu adına talepte bulundukça Sayın Vali beni mahkemeye vermek, savcılığa şikayet etmek için açık arıyor. Ramazan’da istediğim suyu, yaklaşan Kurban Bayramı’nda da istiyorum. Bunu Sungurlu için, Sungurlulular ve Bayram için ilçeye gelecek misafirler için istiyorum. Ve ben bunları seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak, bana güvenen ve beni Sungurlu’ya Başkan yapan vatandaşlar için istiyorum. Her şey değişir. Ve her şey gibi bu ülkede iktidar da değişecek. İktidara geldiğimiz gün, sırf demokratik haklarını kullandıkları için cezalandırılan Sungurlu’nun hesabını mutlaka soracağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)

