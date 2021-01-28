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Başkan Şahiner’den Samsun çıkarması

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra il-ilçe belediye başkanlarına da ziyaretlerini sürdürüyor.

Sungurlu 28.01.2021, 19:57
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Başkan Şahiner’den Samsun çıkarması

Abdulkadir Şahiner bu kapsamda Samsun’daki bazı belediye başkanlarını ziyaret ederek görüştü. Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi ziyaret eden Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, çalışmalarla ilgili karşılıklı istişarelerde bulundu.

Abdulkadir Şahiner, “Kıymetli başkanlarıma misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ilgisinden dolayı Kavak Eski Belediye Başkanımız Sayın Şerif Ün'e de teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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