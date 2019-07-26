Başkan Şahiner’den mesaj var...

Oğlu Oğuzhan Şahiner, Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Ahmet Yılmaz ile birlikte önceki gün yürüyüşe çıkan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak mesaj yayınladı.

Başkan Şahiner mesajında; “Değerli Hemşehrilerim; Allaha şükür sizlerin duasıyla hızla sağlığıma kavuşuyorum. Beni bir an olsun yalnız bırakmadınız. Ben de inşallah en kısa sürede yep yeni projelerle bir an önce aranıza dönmek için gayret ediyorum. En önemlisi sizi ve Sungurlu'mu çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)