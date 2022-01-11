Başkan Şahiner’den kutlama

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının gününü kutlayan Başkan Şahiner yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyerek, sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasa 10 Ocak 1961 yılında yürürlüğe girmişti. O tarihten bu yana kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilimizdeki ve ilçemizdeki basın mensubu arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya çok önemli bir yere sahiptir.

Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan internet medyası da, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon üstlenmektedir. Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Meslek ilkelerine çerçevesinde doğru, tarafsız ve zamanında yaptığı yayınlarla vatandaşlarımızın gözü kulağı olmayı hep başaracağına inandığım basınımızın çok değerli çalışanlarını, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla tebrik ediyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum”

(Ömür SOYTEMİZ)

