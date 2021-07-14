Başkan Şahiner’den 15 Temmuz mesajı

FETÖ terör örgütü üyelerinin Türk milletinin birlik ve beraberliğine, dinine, inancına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, özgürlüğüne, bağımsızlığına, huzur ve refahına, millet iradesine ve demokrasiye kastettiğini hatırlatan Başkan Şahiner mesajında, “FETÖ” terör örgütünün gerçekleştirdiği hain kalkışmayı; genç yaşlı, kadın erkek, topyekün kahraman milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü o meşum gecede, minarelerden yükselen selalar, aydınlığın müjdecisi oldu. Bir karış vatan toprağı için can verecek cesur yüreklere sahip oldukça, milletin iradesi üzerinde hiçbir kuvveti kabul etmeyeceğimize tüm dünya yeniden şahit oldu” dedi.

“Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacak; birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızdan geçmişte olduğu gibi gelecekte de taviz vermeyeceğiz” diye konuşan Başkan Şahiner sözlerini şöyle sürdürdü: “Demokrasimize yapılan bu alçak darbe girişimini tekrar lanetlerken; milleti, vatanı, bayrağı uğruna can veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

(Aliye ÖNCEL)

