Başkan Şahiner, üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Üniversite öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.
Sungurlu 24.04.2022, 23:44
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Mesire Kafe'de düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, Siyasi parti temsilcileri, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Bugün ki iftarımızı, İlçe Başkanımız, İl Genel Meclis Üyemiz, Belediye Meclis üyelerimiz ve Belediye Başkan Yardımcılarımız ile birlikte ilçemizde eğitim gören üniversiteli kardeşlerimiz ile yaptık diyen Başkan Şahiner, "Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Sizlerin talep ve istekleri bizim için son derece önemlidir. Taleplerinizi içeren gerekli çalışmaları en kısa zamanda başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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