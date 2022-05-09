Başkan Şahiner şehit annelerini unutmadı

Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce şehit annelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti. Belediye Başkanı Şahiner'in, selamlarını ileten Sarıyüce, her zaman belediye olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada, "Evlatlarını kutsal vatanımız uğruna toprağa veren elleri öpülesi annelerimiz, sizlerin hakkını ödemek ne mümkün. Aziz şehitlerimizin hatırası olarak sizler bizim başımızın tacı, hepimizin emektar annelerisiniz. Bir evladınız olarak Anneler Gününüzü kutluyor, sizleri yüce Mevla’ya emanet ediyorum" dedi.