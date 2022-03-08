Başkan Şahiner muhtarlarla buluştu

Sungurlu Belediyesi Kadın Kültür Merkezi’nde Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda muhtarların kendi mahalleleriyle ilgili talep ve şikâyetlerini dinleyen Şahiner, “Sizler bizlerin eli, gözü, kulağımızsınız. Bizler tek vücuduz. Ortak noktamız ilçemize en iyi hizmeti vermek. İstişare sünnettir” dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle muhtarlarla iki yıl ayrı kaldıklarını belirten Abdulkadir Şahiner; “Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. 2022 yılı programını hazırlarken, sizlerin de taleplerini, isteklerini dinlemek istedik. Sizlerin verdiği bilgilere göre programımızı yapacağız ve Mart sonu itibariyle çalışmalarımıza hız vereceğiz” diye konuştu.

Muhtarlarda, kendilerini toplayarak ilçeye yapılacak hizmetler konusunda fikir alış verişinde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner'e teşekkür etti.

Bu toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen muhtarlar, “Bu toplantılar sayesinde mahallelerimize yapılan çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür etme imkanı buluyoruz. Vatandaşlarımız adına mahallelerimize yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.



(Haber Merkezi)

