Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95286
ALTIN
273.439
DOLAR
5.6605
STERLİN
6.8723
EURO
6.2795

Başkan Şahiner görevine başladı

Geçirdiği by-pass ameliyatı sonrası evinde istirahat eden ve tekrar sağlığına kavuşan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bugün belediyeye giderek görevine başladı. 

Başkan Şahiner görevine başladı

Geçirdiği by-pass ameliyatı sonrası evinde istirahat eden ve tekrar sağlığına kavuşan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bugün belediyeye giderek görevine başladı. 

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:15
Başkan Şahiner görevine başladı

40 gün önce kontrol için gittiği hastanede önce anjiyo olan ve bir gün sonra by-pass ameliyatı olan Başkan Abdulkadir Şahiner, görevine başladı. Başkan Şahiner’i Belediye önünde personeli ve vatandaşlar karşıladı. 
Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Şahiner, "Her zaman dediğimiz gibi bir büyük bir aileyiz. Sizler gibi personelim, dostlarım olduğu sürece sırtım yere gelmez. Allah hepinizden razı olsun” dedi. 
Geçirdiğim ameliyat sonrası sizlerden 40 gün uzak kaldım diyen Başkan Şahiner, “Bu 40 günde birçok fitne ve fesat çıkarmışlar. Kimisi yurt dışına kaçtığımı, kimisi bıçaklandığımı, kimisi ise kurşun yediğimi konuşuyormuş. Biz Sungurlu olarak önceden böyle değildik. Allah fitne ve fesat çıkaranlardan bizleri korusun” ifadelerini kullandı. 
Sungurlu’ya kaldığımız yerden hizmet etmeye devam edeceğiz diyen Başkan Şahiner, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Sungurlu Belediyesi olarak hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu. 

İlgili Haberler
Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı
Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı
Hafif ticari araç yoldan çıktı : 1 yaralı
Hafif ticari araç yoldan çıktı : 1 yaralı
Balkondan havaya ateş eden şahıs yakalandı
Balkondan havaya ateş eden şahıs yakalandı
Vali Çiftçi, İnegazili köyünde vatandaşla buluştu
Vali Çiftçi, İnegazili köyünde vatandaşla buluştu
Sungurlu TMO, mercimek ve nohut alımına başladı
Sungurlu TMO, mercimek ve nohut alımına başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim