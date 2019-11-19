Başkan Şahiner Gagavuzya’da

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Dostlarımızla birlikte Gagavuzya Özerk Cumhuriyetinde soydaşlarımızla bir arada olduk. Kökenleri Oğuz Boyuna dayanan Türk kardeşlerimizin misafirperverlikleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Ayrıca yakın ilgisi ve nezaketi ile bizleri onure eden Cumhurbaşkanı Sayın İrina Vlah hanımefendiye de şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanına ilçemizin sembolü saat kulemizi de armağan ettik” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)