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Başkan Şahiner'den su tasarruf çağrısı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kuraklık uyarısında bulunarak suyun tasarruflu kullanılmasını istedi.

Sungurlu 03.01.2021, 19:28
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Başkan Şahiner'den su tasarruf çağrısı

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, hava şartlarının mevsim normallerinin dışında seyretmesi ve yağış olmaması sebebiyle son yılların en kurak günlerinin yaşandığına dikkat çekip, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

“SU HAYATTIR, HAYATIMIZI BOŞA AKITMAYALIM”

Başkan Şahiner, “Hava şartlarının mevsim normallerinin dışında seyretmesi ve yağış olmaması sebebiyle son yılların en kurak günlerini yaşıyoruz. Su kaynaklarındaki azalmaya sebep olan bu durum dolayısıyla ev ve işyerlerinde kullanılan suyun azami ölçüde tasarruflu kullanılması, bahçe sulama, halı-kilim, araba yıkama gibi işlerde suyun kontrolsüzce kullanımına izin verilmemesini halkımızdan rica ediyorum. Herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. Unutmayalım, su hayattır. Hayatımızı boşa akıtmayalım” şeklinde konuştu.

(İHA)

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