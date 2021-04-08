Başkan Şahiner'den Polis Haftası kutlama mesajı

Mesajında, “Polisimiz toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsurumuzdur” ifadelerini kullanan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak, tüm toplumun olduğu gibi Polis Teşkilatı’nın da yanında olmaya gururla devam edeceklerini söyledi.

Şahiner, mesajında şunları dile getirdi:

“Polisimiz; türlü feragat ve fedakârlıklarla gece gündüz demeden görev yapan, devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmeyen; huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizi ve demokrasiyi koruyarak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacıyla kutsal bir görevi zor şartlarda yerine getirmektedirler.

Emniyet Teşkilatımız, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir.

Bu uğurda canını yitiren şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyor; gazilerimize de minnetimizi sunuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha tüm emniyet mensuplarının 176. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin her köşesinde görevi başında bulunan, fedakâr ve cefakâr emniyet mensuplarını takdirle selamlıyor, aile fertleri ile birlikte sağlıklar, mutluluklar ve başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)