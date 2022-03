Başkan Şahiner'den OSB'ye yatırım yapacak iş adamlarına açık çek: "Her türlü desteğe hazırım"

Sungurlu OSB'ye yatırım yapacak olan sanayicilere belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Bacası tüten her bir fabrika, maddi kazanç sağladığı gibi bir yandan da yarınlarımızı şekillendirecek, gençlerimizin yarınlara umutla bakmasına vesile olacaktır" dedi.

Başkan Şahiner, Sungurlu'nun işsizlik nedeniyle yıllar içerisinde sürekli göç verdiğini hatırlatarak, "251 bin Sungurlulu memleketinden kopmuş, aş, iş derdine gurbete göçmüş. Bu duruma artık bir son vermemiz gerekiyor. Sungurlu'nun istihdama ihtiyacı var. Göreve geldiğim günden beri bunun mücadelesini veriyorum. Konum itibarıyla adeta Türkiye’nin bölgeler arası bağlantı noktası olan ilçemiz, siyasi çatışmalar yüzünden hep arka planda kalıyor. Bu durumu tersine çevirmek Sungurlu’yu ve Sungurlu'nun çocuklarını hakkettiği seviyeye getirmek için gerekirse ömür tüketiriz. Bu nedenle çağrımdır. Tüm sanayici, iş insanlarımıza sesleniyorum. Sungurlu OSB'ye yatırım yapmak isteyen, istihdama katkıda bulunacak, Sungurlu'nun önünü açacak herkese açık çek veriyorum. Her türlü desteği belediye olarak sağlayacağım" ifadelerini kullandı.