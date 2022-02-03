Başkan Şahiner'den birlik ve beraberlik mesajı
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, üç aylar ve Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Sungurlu 03.02.2022, 17:49
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Başkan Şahiner mesajında, “Üç aylara girdiğimiz bu günlerde çok anlamlı bir güne ulaşmanın hazzını yaşıyoruz.
Ramazan ayına hasretle ulaşmak isteğine bir adım daha yaklaşmanın manevi hazzını bu güzel günde hissetmekteyiz. Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine daha fazla gayret göstermeliyiz” dedi. (Haber Merkezi)
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