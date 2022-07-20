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Başkan Şahiner'den Ahlatcı'ya teşekkür ziyareti
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, işadamı Ahmet Ahlatcı'yı ziyaret etti.
Sungurlu 20.07.2022, 19:58
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Belediye Başkanı Şahiner, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen ve Belediye Meclis Üyesi Mesut Özsaray ile birlikte Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Şahiner, "Çorum'umuzun gururu Ahmet Ahlatcı ağabeyimize ilçemize yapacağı yatırımlar için teşekkür ziyaretinde bulunduk. Sungurlu Belediyesi olarak her zaman yanında olduğumuzu belirttiğimiz ziyaretimizde, ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz ekonomisi hakkında keyifli sohbet ettik. Ahmet Ahlatcı'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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