Başkan Şahiner dede oldu

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Şahiner yaptığı paylaşımda: “Bu duyguyu nasip eden yüce Allah'a hamdolsun. Oğlum Oğuzhan ve kızım Emel'in yavruları torunum Kadir Alp bugün doğdu. Aramıza hoş geldin dedeciğim. Rabbim seni ve cümle evlatlarımızı her türlü nazarlardan ve kötülüklerden korusun” görüşlerine yer verdi.

ÇORUM HABER, Başkan Şahiner ile genç çifti kutlar, minik yavruya ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)