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Başkan Şahiner belediye çalışmaları inceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçenin farklı noktalarında belediye tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 

Sungurlu 17.06.2020, 15:38
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Başkan Şahiner belediye çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ilk olarak Şehit Orhan Yazdıç Traktör Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti. Önceki gün yaşanan fırtına nedeniyle çatısı çöken esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şahiner, “Yağmur nedeniyle çatıları çöken galerici esnafımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Rabbim hepimizi doğal afetlerden korusun” dedi. 
Daha sonra sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şahiner, “Programlarımız doğrultusunda şehrimizin her bölgesinde ki eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz” diye konuştu. 
Şehir parkında devam eden çalışmaları da inceleyen Başkan Şahiner, “Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı. 
Daha sonra bir ev ziyaretinde bulunan Başkan Şahiner, “Sosyal mesafe birbirimizle aramızdaki mesafe değil,koronavirüs ile aramızdaki mesafedir. Gönlümüz bir, heyecanımız bir” diye konuştu. 

#Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner
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