Başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü

Sungurlu-Çorum karayolu sanayi kavşağı yakınlarında sahipsiz bir inek D-785 karayoluna yoluna çıkarak trafikte tehlike oluşturdu. Yolda geçen araçların arasında ilerleyen inek sürücülere zor anlar yaşattı. Sungurlu istikametine seyir halinde olan bir TIR, yolda ilerleyen ineğe çarpmamak için ani manevra yapınca devrilme tehlikesi atlattı. (İHA)

