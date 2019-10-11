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“Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na mehterli destek geldi. 

“Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na mehterli destek geldi. 

11 Ekim 2019 Cuma 15:53
“Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan “Barış Pınarı Harekâtı”na destek için merkezi anons sisteminden mehter marşı yayınlattı. 
Belediye bünyesinde kullanılan araçların ve Belediye hizmet binasının bayraklarla donatılması talimatı veren Başkan Şahiner, tüm Sungurlulara ordumuza destek için ev ve iş yerlerine bayrak asmaları ricasında bulundu. 

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