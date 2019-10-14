“Barış Pınarı harekatı bölgeye huzur getirecek”

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak amacı ile siyonizme hizmet için Türkiye düşmanlarının oluşturduğu terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatını başlattığını ifade eden Aşutoğlu, tarihi boyunca hakkın, adaletin ve mazlumların yanında olan Türk Milleti’nin masum insanları katleden ve ülkenin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalamayacağını kaydetti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile başlayan ve bugünde Barış Pınarı Harekatıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye’nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini ifade eden Aşutoğlu, “Dünyanın en güçlü ve bilinçli hareket kabiliyetine sahip kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha fazla kayıp vermeden zaferle döneceğine inancımız tamdır. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda yine tek ses ve tek yürek olmuştur. Bu birlikteliğe her zamankinden bugün daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde iktidar ve muhalefet bilinen hain parti hariç tüm siyasi partilerimizin birlikte hareket etmesi ayrı bir sevinç kaynağıdır. Barış Pınarı Harekatı hiç kuşkusuz bölgeye huzur getireceği gibi terör örgütlerine ve küresel güçlere büyük bir mesaj olacaktır.

Sivil toplum örgütü olarak esnafımız adına bütün gönlümüzle kalbimizle gerekirse bedenimizle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Allah Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcısı olsun” dedi.(Haber Merkezi)