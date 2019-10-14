Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93981
ALTIN
282.940
DOLAR
5.8976
STERLİN
7.4441
EURO
6.5042

“Barış Pınarı harekatı bölgeye huzur getirecek”

Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini belirterek kalben ve bedenen askerin yanında olduklarını ifade etti.

“Barış Pınarı harekatı bölgeye huzur getirecek”

Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini belirterek kalben ve bedenen askerin yanında olduklarını ifade etti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:53
“Barış Pınarı harekatı bölgeye huzur getirecek”

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak amacı ile siyonizme hizmet için Türkiye düşmanlarının oluşturduğu terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatını başlattığını ifade eden Aşutoğlu, tarihi boyunca hakkın, adaletin ve mazlumların yanında olan Türk Milleti’nin masum insanları katleden ve ülkenin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalamayacağını kaydetti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile başlayan ve bugünde Barış Pınarı Harekatıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye’nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini ifade eden Aşutoğlu, “Dünyanın en güçlü ve bilinçli hareket kabiliyetine sahip kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha fazla kayıp vermeden zaferle döneceğine inancımız tamdır. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda yine tek ses ve tek yürek olmuştur. Bu birlikteliğe her zamankinden bugün daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde iktidar ve muhalefet bilinen hain parti hariç tüm siyasi partilerimizin birlikte hareket etmesi ayrı bir sevinç kaynağıdır. Barış Pınarı Harekatı hiç kuşkusuz bölgeye huzur getireceği gibi terör örgütlerine ve küresel güçlere büyük bir mesaj olacaktır.

Sivil toplum örgütü olarak esnafımız adına bütün gönlümüzle kalbimizle gerekirse bedenimizle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Allah Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcısı olsun” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Şahiner’e miniklerden ‘geçmiş olsun’ ziyareti
Şahiner’e miniklerden ‘geçmiş olsun’ ziyareti
Yola çıkan domuz 3 ayrı kazaya neden oldu: 6 yaralı
Yola çıkan domuz 3 ayrı kazaya neden oldu: 6 yaralı
Alev alan otomobil kül oldu
Alev alan otomobil kül oldu
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Sungurlu’da dua ve lokum ikramı
Sungurlu’da dua ve lokum ikramı
Duyarlı esnaftan sandalye bağışı
Duyarlı esnaftan sandalye bağışı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim