Balkanlıoğlu’na vefa örneği

Türkiye’de İsmailağa Cemaati’nin tanınmış isimlerinden olan ve geçen yıl kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Abdulmetin Balkanlıoğlu için bir anma etkinliği düzenlendi. Sungurlu doğumlu olan Abdulmetin Balkanlıoğlu için Lalegül Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte derneğin ismi de değiştirildi.

Sungurlu Lalegül Derneği, Balkanlıoğlu’nun ölümünün 1. yıldönümü nedeniyle ismini Sungurlu Abdulmetin Balkanlıoğlu İlim ve Kültür Derneği olarak değiştirdi.

Dernek Başkanı Emin Murat Nazlımoğlu, ayrıca Balkanlıoğlu’nun vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Abdulmetin Balkanlıoğlu’nu rahmet ve minnetle andıklarını ve onu unutmayacaklarını söyleyen Nazlımoğlu, “Metin hocam Sungurlu’ya geldiği zaman elimden geldiğince hizmetinde bulunmaya çalıştım. Tanıdığım günden vefatına kadar her daim olabildiğince yanında olmaktan geri durmadım. Hocam Allah rızasını en önemli gaye edinen farklı bir kişiydi. Farklı teknikleri vardı Allah rızası kazanma yolunda Metin Hocanın. 60 yıllık bu ömre meğer daha fazla Amel sığdırmak ve Mevla’sının rızası için daha fazla Amel yapmakmış gayesi. Maddi gücünün çok üzerinde, şartları zorlayarak, mazlum coğrafyalardaki Müslümanların destekçisi, kendini ilme adayan, kendisine müracaat eden her Müslüman gencin maddi manevi destekçisi, belki de birkaç ömre sığabilecek bereketli bir ömür ve daha nice, Rabbimize malum olan hayırların faili, yeri doldurulamayacak bir insan, geride benim için taklidi bile imkansız bir hayat örneği yaşayıp Rabbine yürüdü.

Hiçbir zaman hiç bir konuya negatif baktığını görmedik. Her zaman çözüm odaklı ve olumlu idi. Samimiyetle ve sahiplenerek davranırdı. Bizler ondan son derecede razıyız. Mevla’mızda ondan son derece razı olsun Peygamber Efendimize (S.A.V.) komşu eylesin. Bizlere de her daim onunla beraber olmayı nasibi müyesser eylesin. Biz Hocamdan razı olduk Rabbimde razı olsun. Hayatı boyunca Cihad etmiş hocamı Şehitler makamında Efendimize komşu eylesin. Bizi de onlara komşu eylesin. Allah’u Teala başta sevgili eşi, biricik kızı ve oğlu olmak üzere annesi ve kardeşlerine ve tüm akraba ve yakınlarına sabırlar versin, tüm ümmeti Muhammedin başı sağolsun, Sungurlumuzun bağrından çıkmış bu yiğit Hocayı unutmamak ve evlatlarımıza da unutturmamak nasip etsin. Allah’a emanet olunuz” dedi.

Nazlımoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu topraklardan yeniden Metin Hocalar çıkarmak gayesiyle çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yardımcımız olsun. Dernek binamızın bitirilmesi için gayret eden dua eden, maddi manevi destek verenlerden Allah razı olsun.”

(Haber Merkezi)