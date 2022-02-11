Balatalar ısındı, TIR seyir halinde alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametine seyir halinde olan 53 K 2336 plakalı TIR’ın balataları Taşköprü mevkiinde aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Alevleri gören sürücü, TIR’ı yol kenarında durdurarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diğer sürücüler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, TIR’ın lastiklarıide çıkan yangını büyümeden söndürdü.

