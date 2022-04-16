Bal üreticilerine 15 ton şeker dağıtıldı
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından, Sungurlu'da Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)’ye kayıtlı ve desteklemeye tabi 15 kovanı olan arıcılara, kristal toz şeker dağıtımı gerçekleştirildi.
Sungurlu 16.04.2022, 12:34
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Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sungurlu’da arıların ilkbahar beslenmesinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleri çerçevesinde, İlçe Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, İlçe'deki 67 üreticiye 390 lira karşılığında 298 çuval kristal toz şeker dağıtıldı. İlçemiz arıcılarına hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
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