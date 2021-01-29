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Bakan yardımcısından şehit ve gazi çocuklarına bilgisayar

Milli Savunma Bakan yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu'da şehit ve gazi yakını öğrencilere 3 adet tablet bilgisayar hediye etti. 

Sungurlu 29.01.2021, 15:01
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Bakan yardımcısından şehit ve gazi çocuklarına bilgisayar

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Dairesi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Koordinesinde eğitime destek olarak başta şehit ve gazi yakınları ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere gönderilen tablet bilgisayarlar Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş'ün makamında Bakan yardımcısı Muhsin Dere tarafından şehit ve gazi yakını 3 öğrenciye hediye edildi. 
Sungurlu Kaymakam Fatih Görmüş, "Milli Savunma Bakan Yardımcımız Muhsin Dere'ye ilimiz ve ilçemize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederiz" dedi. 

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