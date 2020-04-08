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Bakan Yardımcısı Dere’den Sungurlu’ya tıbbi malzeme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamlığı’nın talebi üzerine ilçedeki sağlık personeli ve kolluk kuvvetlerinin kullanması için N95 maske, cerrahi maske, tulum elbise, koruyucu gözlük, eldiven ve siperlikten oluşan tıbbi malzeme gönderdi.

Bakan Yardımcısı Dere’den Sungurlu’ya tıbbi malzeme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamlığı’nın talebi üzerine ilçedeki sağlık personeli ve kolluk kuvvetlerinin kullanması için N95 maske, cerrahi maske, tulum elbise, koruyucu gözlük, eldiven ve siperlikten oluşan tıbbi malzeme gönderdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 19:44
Bakan Yardımcısı Dere’den Sungurlu’ya tıbbi malzeme

Kaymakam Mitat Gözen, yaptığı açıklamada; “Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Sayın Muhsin Dere tarafından Kaymakamlığımıza gönderilen 10 bin adet Cerrahi Maske, 200 adet Tulum Elbise, 200 adet Siperlik, 200 adet Gözlük, 500 adet Eldiven ve 100 adet N95 Maske ilçedeki sağlık birimlerimize ve kolluk kuvvetlerimize dağılmıştır. Kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu malzemelerin gönderilmesi nedeniyle Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Muhsin Dere’ye şükranlarımızı sunarız.” ifadelerini kullandı.

Gönderilen tıbbi malzemeler Kaymakam Mitat Gözen tarafından kurumlara dağıtıldı.

(Haber Merkezi)

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