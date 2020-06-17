Bakan Pakdemirli’ye Sungurlu’nun taleplerini iletti

TSO Başkanı Behiç Akkaş, toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye ilçenin taleplerini aktararak, Kırankışla Barajı ile yarım kalmış gölet ve sulama projelerinin tamamlanması, arazi toplulaştırılmasının yapılmasının yanı sıra küçük ve orta ölçekli aile işletmelerine ilave teşvik desteklerin verilmesini talep etti.

Başkan Behiç Akkaş, konuşmasında şunları dile getirdi” Öncelikle; 22 Mart 2016 tarihinde ihalesi yapılan, ödenek sıkıntısı nedeniyle inşaatına başlanamayan Kırankışla Baraj projesinin bir an önce hayata geçirilmesini, akabinde ilçemizdeki proje aşamasında ve ödenek sıkıntısı nedeniyle yarım kalmış gölet ve sulama projelerinin tamamlanmasını talep ediyoruz. Bu gölet ve barajlara ait sulama projelerinin tamamlanması ile ilçemizde sulu tarıma geçilerek buğday arpa dışında katma değeri yüksek ürünlerin ekimi ve dikimi yapılabilecektir.

İlçemizde arazi toplulaştırılmasının yapılmasını talep ediyoruz. Arazi toplulaştırılması sonucunda çiftçinin mevcut mazot, gübre, tohum, zirai ilaç ve zamandan büyük oranda tasarruf sağlanabilecektir.

Kırsalda ikamet eden küçük ve orta ölçekli aile işletmelerine ilave teşvik desteklerin verilmesi talep ediyoruz. Tarım hayvancılığı meslek edinmiş özellikle kırsalda ikamet eden çiftçilerimize ilave teşvik ve desteklerle tarım ve hayvancılığın sürdürebilir hale getirmesi açısından önemlidir” dedi. (Haber Merkezi)