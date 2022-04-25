Baca yangını korkuttu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sungurlu 25.04.2022, 18:16
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Yangın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir fırının baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle fırının baca kısmında yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, baca kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü.
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