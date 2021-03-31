Baba ve oğlunu darp eden 1 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sungurlu’nun Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde daha önce aralarında husumet bulunan bir şahıs, 3 şahsın tehdit ve hakaretine maruz kaldı.

Daha sonra olay yerine gelen tehdit edilen şahsın oğlu da burada şahıslar tarafından darp edilip, tehdit edildi. Bunun üzerine şahıs aracında bulunan ruhsatsız av tüfeğini alıp, şahısları korkutmak amacıyla havaya ateş etti. Kendisine ve babasına, tehdit ve hakarette bulunan şahıslar, silahı görünce olay yerinden kaçtılar.

Olay yerinden kaçan şahıslar, polisin yaptığı başarılı çalışma sonucu yakalandılar. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede şahıslardan biri tutuklandı.

Yapılan tahkikatta olay yerinde bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet dolu fişek ile 1 adet boş kartuş bulundu. (Haber Merkezi)

