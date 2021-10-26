Azerbaycanlı şehit askerler sergisi açıldı
Sungurlu 26.10.2021, 19:21 26.10.2021, 19:40
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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerçekleşen 44 günlük savaş sonrası şehit olan Azerbaycanlı askerlerin resimlerinin yeraldığı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Atatürk Meydanın düzenlenen açılışa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan Vekili Bahri Sezen, TSUAM Genel Başkanı Prof. Dr. Samir Adıgözelli, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in eşi Vildan Şahiner, Belediye Başkan Yardımcıları, Oda ve Dernek Başkanları katıldı.
Açılış sonrası heyet, ilçedeki şehitliği ziyaret ederek şehitlere dua ettiler.
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