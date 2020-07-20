AYM Üyesi Bağcı köyünde
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen hemşehrimiz Basri Bağcı, Sungurlu Tuğcu köyünü ziyaret etti.
Sungurlu 20.07.2020, 22:58
29
Ana ocağı Sungurlunun Tuğcu köyünü ve annesinin mezarını ziyaret eden Basri Bağcı, Tuğcu Köyü dernek üyeleri tarafından karşılandı. Karşılıklı hoş sohbet içinde, köylüsü ile tek tek ilgilenen Bağcı, köylüleri, akrabaları ile günün anısına fotoğraf çektirdi.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Basri Bağcı, geçmişini hiç bir zaman unutmadığını, köyünde bulunan yaşlı büyüklerini, akrabalarını ilk fırsatta ziyaret ederek, dualarını almak istediğini ifade etti. Bağcı köylülerinin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek köyünden ayrıldı.
Tuğcu Köyü Dernek Başkanı Şamil Büyükyıldız da AYM Üyesi Bağcı’ya görevinde başarı diledi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Temmuz 2020
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:20
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:14
|Yatsı
|21:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25