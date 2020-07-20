AYM Üyesi Bağcı köyünde

Ana ocağı Sungurlunun Tuğcu köyünü ve annesinin mezarını ziyaret eden Basri Bağcı, Tuğcu Köyü dernek üyeleri tarafından karşılandı. Karşılıklı hoş sohbet içinde, köylüsü ile tek tek ilgilenen Bağcı, köylüleri, akrabaları ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Basri Bağcı, geçmişini hiç bir zaman unutmadığını, köyünde bulunan yaşlı büyüklerini, akrabalarını ilk fırsatta ziyaret ederek, dualarını almak istediğini ifade etti. Bağcı köylülerinin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek köyünden ayrıldı.

Tuğcu Köyü Dernek Başkanı Şamil Büyükyıldız da AYM Üyesi Bağcı’ya görevinde başarı diledi.

(Haber Merkezi)