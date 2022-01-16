Aygöl, ilçe nüfus müdürlüğü'nü inceledi

Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda vatandaşların daha ferah, işlemlerini rahat yapabilmesi için Sungurlu Nüfus Müdürlüğü’de yeni nüfus Müdürlüğü Konsepti kapsamında yeniden tasarlandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Aygöl, Ankara’ya dönüşünde Sungurlu’ya uğrayarak yerinde incelemelerde bulundu.

Sungurlu Kaymakamlığını ziyaret eden Genel Müdür Aygöl, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş ve personeller tarafından karşılandı.

İlk olarak Kaymakamlık hatıra defterini imzalayan Aygöl, daha sonra yenilenen Nüfus Müdürlüğü’nü gezdi ve personel ile bir süre sohbet etti. Kaymakam Görmüş, Genel Müdür Aygöl’ün gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, teşekkür etti.

Ziyarette Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl’e, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Tolga Abalı ve İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Tüfekçioğlu eşlik etti. Genel Müdür Şefik Aygöl gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ankara’ya dönmek üzere Sungurlu’dan ayrıldı.