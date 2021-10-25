Avrasya Ambalaj Fuarı’nda
Sungurlu’nun ambalaj sektöründeki gururu Larton ve Sunka, İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen ve Pazar günü sona eren Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yerini aldı. Fotoğrafta, firma sahipleri Salih Zeki Öztekin ve Levent Öztekin, stantlarında görülüyorlar. (Haber Merkezi)
Sungurlu 25.10.2021, 21:21
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