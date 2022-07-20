Asker arkadaşlarından Çorumlu şehide vefa

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 1999 yılında askerlik görevini beraber yapan Ramazan Ülgen, Ramazan Düzgen, Murat Sertkaya, Ali Topcu ve Hulusi Dogan, Piyade Komando er Hacı Ömer Kanat’ı şehadetinin 23. yılında şehidimizi kabri başında dualarla yad ettiler.

Şehidin asker arkadaşları; “Şehit arkadaşımız Hacı Ömer Kanat’ı şehadetinin 23. Yılında Sungurlu’da ailesi ile birlikte kabrini ziyaret ederek duamızı ettik. Şehidimizin kabrine her yıl gelip duamızı yapıyoruz. 1999 yılında yaptığımız askerlik anılarımız gözlerimizin önünden geçti. Rabbim şehidimizin geride bıraktıklarına uzun ömürler nasip etsin. Rabbim bizlere de Şehidimizin şahadetine nail eylesin” dediler.

Şehit Hacı Ömer Kanat’ın kardeşi Bayram Kanat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Abimin asker arkadaşları olan Ramazan Ülgen, Ramazan Düzgen, Murat Sertkaya, Ali Topcu ve Hulusi Dogan'ın yapmış oldukları ziyaret bizleri son derece memnun etmiştir. Hepsinden Allah razı olsun. Buralara kadar gelip, şehidimize bir dua etmeleri her şeye bedeldir” görüşüne yer verdi.



(Haber Merkezi)

