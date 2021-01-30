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Aşgın gençlerle buluştu

Sungurlu 30.01.2021, 00:03
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Aşgın gençlerle buluştu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Partili gençleri ağırladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sungurlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazlıoğlu ve beraberindeki heyet Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Gençlere ziyaretleri için teşekkür eden Belediye Başkanı Aşgın sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda;

“Ziyaretimize gelen AK Parti Sungurlu Gençlik Kolları Başkanımız Gökhan Kalınsazlıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle gençlerimizin ufkunu açacak projelerimizle ilgili istişare ettik. AK Gençlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Gençlik teşkilalarımızla aşkla çalışıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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