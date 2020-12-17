Aselsan’dan Sungurlu’ya iki adet solunum cihazı

Türkiye’nin savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarında ki amiral gemisi ASELSAN tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne 2 adet solunum cihazı (ventilatör) desteği sağlandı.

Savunma sanayiindeki kabiliyetleriyle sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümlere imza atan, bu alana yıllardır ciddi öz kaynak ayıran ASELSAN, geliştirdiği tıbbi cihazlarıyla da öne çıktı. ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli iki adet solunum cihazı Sungurlu Devlet Hastanesi’ne bağışlandı.

ASELSAN’ın ürettiği solunum cihazları ihtiyaç duyan hastaların hizmetinde kullanılmak üzere hastane yetkililerine teslim edildi. Hastaneden yapılan açıklamada; “Milli gurur, hastanemize yerli ve milli ASELSAN ventilatör cihazı bağışlandı. 2 adet ASELSAN ventilatör yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere hastanemize teslim edilmiştir. Bu süreçte emeği geçenlere şükranlarımızı arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.

(Haber Merkezi)