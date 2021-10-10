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Asayiş ve güven uygulaması 

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri asayiş ve trafik uygulaması yaptı. 

Sungurlu 10.10.2021, 01:45 10.10.2021, 01:49
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Asayiş ve güven uygulaması 

İlçe Merkezinde denetim noktası kuran ekipler, motorlu araç ve motosikletleri durdurarak evrak kontrolü yaptılar. Yapılan denetimlerde şahısların kimlik sorgulamasıda yapılırken kurallara uymayan kişi ve araçlara idare para cezası uygulandı. 
İlçedeki huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin devam edeceği belirtildi. 

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