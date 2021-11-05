Arifegazili'de cenaze yemeği uygulaması kaldırıldı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Arifegazili Köyü'nde cenaze yemeği uygulaması kaldırıldı.
Sungurlu 05.11.2021, 18:46
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Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, cenazenin defnedildiği ilk gün ikram edilen pide uygulamasının kaldırıldığını söyledi.
Muhtar Yadigar, "Cenazesi olanlar acısını yaşayamadan, gelen davetlilerin yemeği ile ilgilenmek zorunda kalıyordu. İş cığırından çıkmıştı.
Toplumsal bir problem haline gelen taziye yemeği uygulamasını, köy halkımızla yaptığımız istişare sonucu kaldırdık. Cenazesi olan kişiler, toplum baskısı sebebiyle mecburen yemek vermek zorunda kalıyordu. Cenazesi olanlar acısına mı yansın, milletin yemeğine mi baksın. Bizde muhtarlık olarak bunun önüne geçmek için böyle bir girişimde bulunduk ve köyümüzde cenaze yemeğini kaldırdık" şeklinde konuştu.
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