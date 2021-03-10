Arif Uzunkaya vefat etti
Ankara'da ikamet eden hemşehrimiz Arif Uzunkaya, tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında hayatını kaybetti.
Sungurlu 10.03.2021, 19:17
14
Alınan bilgiye göre uzun süredir beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Arif Uzunkaya kurtarılamadı.
Uzunkaya'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Sungurlu Ulu Cami'den alınarak Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
9°
parçalı az bulutlu