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Apartmanda korkutan yangın

Apartmanda korkutan yangın Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5 katlı bir binanın 2 katında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Sungurlu 23.07.2020, 10:23
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Apartmanda korkutan yangın

Evin içerisinde ateş yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yeri yakınlarında bulunan bekçiler ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü. Binanın 3. katında yaşayan bir kişi olay anında panikleyerek balkona sığındı. Dumanlar arasında kalan 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

#Apartmanda korkutan yangın
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